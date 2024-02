Verbroekken, Kole en van der Ven zetten beste Nederlandse resultaten neer in Le Mans

In Le Mans stonden vandaag ook de Prix St. George en de jeugdrubrieken op het programma. Arthur Verbroekken, Tessa Kole en Tooske van der Ven zorgden voor het beste Nederlandse resultaat in deze rubrieken.

Arthur Verbroekken werd vanmorgen zesde in de Prix st. George met Beluga (v. Belissimo M). Het duo scoorde 66.441%. De Belg Stefan Hollanders liet met Little John Da Silica (v. Johnson) 69.882% op het scorebord verschijnen en schreef daarmee de rubriek op zijn naam.

Kole en Hexagon’s La Caprinomana

Tessa Kole stuurde Hexagon’s La Caprinomana naar een fraaie score van 69.265%, wat goed was voor de vierde plaats in de landenproef voor Young Riders. De Duitse Lucie-Anouk Baumgürtel was oppermachtig en bemachtigde zowel de eerste als de tweede plaats. Met Zinq Farlana FH (v. Fürstenball) scoorde ze 72.843% en werd ze door alle drie de juryleden unaniem op de eerste plaats gezet. De tweede prijs behaalde ze met Zinq Ferati FH (Fürst Belissaro), ze scoorden 71.373%. Alexandre Cheret reed Doruto (Quattro B) naar de derde plaats met 69.412%.

Van der Ven en Hastrade K

In de landenproef voor de Junioren zette Tooske van der Ven het beste Nederlandse resultaat neer. Met Hastrade K (v. Chinook) noteerde ze 68.636%, wat goed was voor de vijfde plaats. De overwinning in deze rubriek ging naar de Franse Anna Dupuy Pelardy met Jarina Des Vallees (v. Everdale), zij scoorden 71.818%.

Uitslagen

Bron: Horses.nl