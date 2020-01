Verdades met pensioen: ‘Hij vervulde dromen waarvan ik niet eens wist dat ik ze had’

Laura Graves heeft het pensioen van Verdades (Florett As x Goya) aangekondigd. De Amerikaanse amazone draaide jarenlang in de top van de dressuursport mee, met als hoogtepunten individueel zilver (Grand Prix Spécial) op de Wereldruiterspelen in Tryon en drie jaar op rij de tweede plaats in de Wereldbekerfinale. "Ik heb altijd beloofd dat ik naar Verdades zou luisteren en de beste keuze voor hem zou maken. De afgelopen weken werd duidelijk hij niet meer in staat is zijn gewoonlijke vorm te laten zien."

“Ook al maakt niets me blijer dan hem in het weiland te zien spelen en hem mee te nemen op buitenritten, is het nog een heel nieuw en triest idee voor me dat onze reis z’n einde heeft bereikt”, schrijft de amazone.

One-of-a-kind

“Dit paard heeft niet alleen alle doelen die we gesteld hebben behaald, maar hij vervulde dromen waarvan ik niet eens wist dat ik ze had. Hij was niet altijd de makkelijkste, maar zijn goede hart en loyaliteit maakten hem one-of-a-kind. Iedere keer dat ik in het zadel zat voelde ik me vereerd dat ik ‘zijn persoon’ was. We hebben samen de wereld bereisd en hebben deelgenomen aan ’s werelds grootste wedstrijden.”

Onverkoopbaar

Verdades zag in 2002 het levenslicht bij wijlen Peter Jan Crum. De ouders van Graves kochten hem bij Eugène Reesink aan de hand van een video. Graves liet in een eerder interview al eens weten dat hij niet de makkelijkste was en zelfs onverkoopbaar was. Debbie McDonald was de redding voor Graves en Verdades. “Ze zei tegen me: dit is een paard voor de internationale ring. Sindsdien heb ik niets meer in de weg laten staan.”

Bron: Horses.nl/Laura Graves