Verdades wint titel ‘Horse of the Year’

Als 2019 verder gaat zoals het begonnen is voor Laura Graves, dan wordt het een absoluut topjaar voor de amazone. Nadat Graves eerder deze week zowel de Grand Prix als de WB-kür in Wellington won met dikke 80+-scores en zelf werd gehuldigd als 'Paardensporte van het Jaar', heeft nu ook haar Verdades de titel 'USA International Horse of the Year' gewonnen.

“Als kind heb je allemaal een droom over wat je later zou willen worden … een rockster, astronaut, dokter”, vertelde Graves bij de uitreiking van de titel. “Ik wilde rijden voor het Amerikaanse Equestrian Team, dat achteraf gezien misschien wel meer onmogelijk is dan de andere dingen.”

Droom

“Ik heb zoveel jaren lang gedroomd van hoe het zou zijn om die droom waar te maken. In werkelijkheid was het zo veel anders. Het was zo veel beter”, vervolgde de amazone. “Het ging niet om de linten en de medailles en de scores. Het ging over de vreugde, ondanks de moeilijke tijden, verdriet en massale mislukkingen, de steeds weer overweldigende vreugde. En niet alleen egoïstische vreugde, maar het besef dat dit geweldige paard zoveel mensen vreugde schenkt. Daarvoor moeten we Verdades echt bedanken.”

Carrière

Verdades, die als ‘Diddy’ door het leven gaat sinds hij als jaarling werd aangekocht door Graves, is inmiddels zeventien jaar oud, maar verkeert in topvorm. Met de twee overwinningen van afgelopen week in Wellington meegeteld, heeft het paar 36 overwinningen in de Grand Prix op zijn naam staan aan beide kanten van de oceaan.

Het eerste grote succes van Graves en Diddy was in 2014 toen ze werden uitgenodigd voor de nationale kampioenschappen vanwege een paar uitvallers. Ze eindigden toen op de tweede plaats achter Steffen Peters met Legolas (v. Laomedon). Later dat jaar mochten Graves en Verdades mee naar de WEG in Caen, waar ze met de vijfde plek in de kür als eerste Amerikaan zo hoog eindigden.

Geschiedenis

Op de Olympische Spelen won Graves teambrons met de ruin, waarmee ze haar land weer voor het eerst sinds 2004 aan eremetaal hielp. In Tryon schreef het duo vorig jaar opnieuw geschiedenis door naast team zilver ook individueel zilver te winnen. Daarnaast stond het duo in 2018 twee maanden op de nummer 1 positie op de wereldranglijst voor Isabell Werth en werden ze twee jaar reservekampioen in de wereldbekerfinales in 2017 en 2018.

Grand Prix-paard van het Jaar

Eerder won Verdades ook al de titel Grand Prix-paard van het Jaar 2017. De ruin kreeg toen een gepersonaliseerde stalplaat en zijn naam werd gegraveerd op een zilveren trofee, die permanent te zien is op een display in de USDF Hall of Fame in het Kentucky Horse Park.

