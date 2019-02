Verjaardagscadeau voor Schneider, Werth krijgt lachers op haar hand

In de nationale Grand Prix vandaag op CDI Neumünster reed Dorothee Schneider Pathétique (v. Quaterback) naar een fraaie 75,000%. Dat was ruim voldoende voor de winnende score en daarmee mocht de Duitse amazone, die zondag haar vijftigste verjaardag viert, alvast een vervroegd verjaardagscadeau in ontvangst nemen.

Dorothee Schneider stelde de elfjarige merrie, die in eigendom is van Sissy Max-Theurer, fraai voor en werd daarvoor onderaan het procotocol met negens beloond. Pathétique piaffeerde mooi op de plek alleen in de laatste dubbeltellende piaffe op de AC-lijn ontstond een storing die de score wat drukte. Maar de 75 procent was ruimschoots genoeg om de concurrentie voor te blijven.

Langehanenberg

Helen Langehanenberg en haar toekomstpaard Annabelle (v. Conteur), net als Sneiders Pathétique een elfjarige merrie, scoorden vooral hoge punten voor de laatste lijn met piaffe en passage. De score kwam uit op 72,000% en daarmee de tweede plek. Charlott-Maria Schürmann en Burlington FRH (v. Breitling W) volgden met 71,700% op de derde plaats.

Werth buiten de prijzen

De proef van Isabell Werth kende een moeilijk start. Haar Quintus (v. Quaterback) viel bij het binnenkomen uit galop en Werth had een volte (en daarmee onderaan het protocol min twee) nodig om dat te herstellen. Bij het halthouden en groeten keek Quintus om zich heen en was even geïmponeerd door de omgeving. Daarna stuurde Werth de stoere vos vakkundig rond maar liep een aantal kostbare fouten op.

Tien voor mislukte serie

Zo mislukte de wissel na de uitgestrekte galop en misten ze een aantal wissels in de serie om de pas. Die grote fout in de eners werd echter niet afgestraft door het driekoppige jurycorps: die gaven twee achten en een tien(!!). Bij het laatste halhouden maakte de Quaterback-zoon een vreugdehupsje waarna Werth de lachers in het publiek op haar hand kreeg. De score kwam uit op 69,633%. Daarmee vielen ze met de zesde plek net buiten de prijzen.

Uitslag

Bron: Horses.nl