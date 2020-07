Verkochte For Romance II tweede in Hagen

Op de PSI veiling van december 2019 werd For Romance II (v. Fürst Romancier) voor 700.000 euro verkocht naar Amerika. De hengst werd vandaag onder Fredric Wandres bij de zevenjarige tweede met een percentage van 77,203%.

For Romance II bleef ondanks de verkoop aan Amerikanen wel via Paul Schockemöhle wel beschikbaar voor de fokkerij. De overwinning bij de zevenjarigen-rubriek was voor Ann-Christin Wienkamp met de First Edition-nazaat Finley 97. Zij scoorden 77,386%. De top drie werd compleet gemaakt door Charlott-Maria Schürmann in het zadel van Damiro 42 (v. De Niro).

Klik hier voor de uitslag.

Bron: Horses.nl