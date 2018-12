Verkorte Grand Prix is geen optie voor Werth

Isabell Werth heeft afgelopen weekend in een interview op Dressagenews te kennen gegeven dat ze de verkorte Grand Prix, die deze week op London Olympia als proef wordt gehouden onzinnig vindt. Volgens de Duitse dressuurkoningin dit een verandering enkel om de verandering en is het nergens op gebaseerd. "Voor mij is het geen optie en dat we meer media-aandacht en toeschouwers zouden krijgen is ook niet waar. Als ze een contract kunnen laten zien over uitzending op 'prime time'-tv, dan valt er te discussiëren."

Werth liet weten dat ze de beweegredenen om de dressuur voor een groter publiek aantrekkelijker te maken niet gelooft en gaf bovendien aan dat het eerder slechter is voor de paarden dan beter. “Je kunt niet laten zien wat belangrijk is. Als eerste moeten we de basis kunnen laten zien en ook de Grand Prix-oefeningen op een correcte manier kunnen uitvoeren. In drie minuten wordt dat een haastklus”, aldus Werth, die zelf niet aan de start komt op de WB-wedstrijd in London.

Betrokken publiek

De FEI liet in oktober weten dat het doel van de pilot met de korte Grand Prix is om de eerste dag een snelle wedstrijd te hebben waarbij de ruiters hun gevoel direct na de proef delen met het publiek. Daarmee zou je het publiek meer betrokken houden bij de wedstrijd.

Voor en tegen

Volgens Richard Davison komen de veranderingen het mentale en fysieke welzijn van de paarden ten goede door herhalingen van de oefeningen in de proef te minimaliseren. Monica Theodorescu uitte in ‘De Kettingbrief‘ van De Paardenkrant al eerder haar onvrede over de opkomst van de ingekorte Grand Prix-proef die als publiekstrekker dient te fungeren en ook Christoph Hess vindt de verkorte proef een stap in de verkeerde richting.

Bekijk hier de verkorte Grand Prix-proef

Bron: Horses.nl/Dressagenews