Verkorte Grand Prix niet meer standaard op het programma

Komend FEI Wereldbekerseizoen staat de korte Grand Prix, die eerder al veel stof deed opwaaien, niet meer standaard op het programma. De FEI keurde op 25 mei een wijziging goed om de keuze aan de organisatoren te laten of de korte of de reguliere Grand Prix wordt uitgeschreven. In de wereldbekerfinale in april 2023 staat in ieder geval de Grand Prix en niet de verkorte versie op het programma.