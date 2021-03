Verkorte Grand Prix tijdelijk van de baan

In verband met de vele afgelaste wedstrijden heeft de FEI besloten de verkorte Grand Prix tijdelijk in de ijskast te zetten. De FEI maakte in november vorig jaar bekend dat de vernieuwde versie van de verkorte Grand Prix zou worden geïntroduceerd in het FEI Wereldbekerseizoen 2021/2022, maar om ruiters en amazones de kans te geven hun minimum kwalificatiepunten voor de Olympische Spelen te kunnen behalen, wordt voorlopig eerst alleen de reguliere Grand Prix uitgeschreven.

De kwalificatieperiode voor de Spelen in Tokio loopt op 21 juni 2021 af, daarna zal de verkorte Grand Prix weer worden uitgeschreven op kwalificatiewedstrijden voor de FEI Wereldbekerfinale. In West-Europa staan er voor die periode nog geen kwalificatiewedstrijden op de agenda, maar in Centraal-Europa wel. Daar staan er maar liefst elf wedstrijden vóór 21 juni gepland.

Uiteenlopende meningen

Het besluit om de verkorte Grand Prix te introduceren, deed vooral in Duitsland veel stof opwaaien. Isabell Werth liet weten geen voordelen te zien van de verkorte proef en ook Duitse bondscoach Monica Theodoresu sprak haar onvrede uit. Volgens Richard Davison komen de veranderingen het mentale en fysieke welzijn van de paarden juist ten goede en ook Anky liet eerder in een [email protected] van Horses.nl weten positief tegenover de vernieuwingen te staan.

