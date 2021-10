Verkorte Grand Prix wereldbekerwedstrijd Lyon live te volgen

De verkorte Grand Prix van de wereldbekerwedstrijd in Lyon is morgen live te volgen. Op de deelnemerslijst staan onder andere Cathrine Dufour en haar jonge talent Vamos Amigos (Vitalis x Hotline) en Isabell Werth met Weihegold OLD (Don Schufro x Sandro Hit). Voor Nederland verschijnen Denise Nekeman met Boston STH (Johnson x Quattro B) en Thamar Zweistra met Hexagon's Double Dutch (Johnson x Rubiquil) in de ring. De verkorte Grand Prix begint donderdagochtend om 08.30 uur.

De wereldbekerwedstrijd in Lyon is voor de dressuurruiters de tweede wedstrijd in de West-Europese league. De eerste wedstrijd in het kader van de FEI Wereldbeker werd afgelopen weekend verreden in het Deense Herning. Daar stuurde Cathrine Dufour Atterupgaards Cassidy (Caprimond x Donnerhall) naar de overwinning. De Deense topamazone reisde daarna gelijk door naar Lyon, waar ze Vamos Amigos aan de start brengt. Dufour kan rekenen op de nodige concurrentie van Werth, die met Weihegold in 2017, 2018 én 2019 de wereldbekerfinale won.

De startlijst is binnenkort hier te bekijken.

Bron: Horses.nl