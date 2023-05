Vicky Smits’ internationale Grand Prix-merrie Daianira van de Helle overleden

Daianira van de Helle (Dream of Glory x Ritual) is op 24-jarige leeftijd overleden. De Hannoveraans-gefokte merrie liep met haar Belgische amazone Vicky Smits op internationaal Grand Prix-niveau, maar haar carrière werd vroegtijdig beëindigd, omdat haar eigenaren in een juridische strijd terecht kwamen.

Paul Mais van Stoeterij van de Helle ontdekte Daianira van de Helle in Duitsland en verkocht de helft van het eigendom aan de merrie aan Rudi Smits. Smits’ dochter Vicky kreeg de merrie op driejarige leeftijd onder het zadel. In 2004 werden ze zesde in de finale van het WK Jonge Dressuurpaarden, het jaar daarop werden ze dertiende.

Internationaal Grand Prix

Smits en Daianira groeiden samen door tot internationaal Grand Prix-niveau. In 2011 volgde hun grote doorbraak en in Bremen en Braunschweig gingen ze over de 70%, maar daarna liep Daianira een blessure op en konden ze niet deelnemen aan de selecties voor het EK Dressuur. Dat najaar keerden ze terug in de sport, met de focus op de Olympische Spelen in Londen.

Juridische strijd

Mais wilde Daianira verkopen toen de sponsor van een bekende Nederlandse ruiter interesse in de merrie toonde, maar de familie Smits paste daarvoor. Ze belandden in een juridische strijd en de combinatie verdween uit de sport, omdat Smits haar gedurende de zaak niet mocht uitbrengen. Smits werd gedwongen de merrie aan Mais terug te geven en daar werd ze voor de fokkerij ingezet. Via embryotransplantatie kreeg ze drie veulens, Quartz van de Helle (v. Glamourdale), Pepito van de Helle (v. Quistallo van de Helle) en Roswita van de Helle (v. Lissaro van de Helle).

Cushing

De rechtszaak duurde vijf jaar lang en in het voorjaar van 2017 werd er geschikt. Smits kon de helft van het eigendom overkopen en de toen achttienjarige Daianira verhuisde naar de familie Smits. Na een mislukte poging om de merrie drachtig te krijgen van Negro, werd in 2019 een hengstveulen van Negro geboren, Tamino. Door de ziekte van Cushing was Daianira echter niet meer drachtig te krijgen en omdat er geen goede kwaliteit van leven meer mogelijk was, werd ze op 6 mei 2023 ingeslapen.

