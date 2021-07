Victoria Max-Theurer koopt ook een Totilas: Birkhof’s Topas FBW

Het ziet er naar uit dat niet alleen de Nederlandse, maar ook de Oostenrijkse dressuurtop straks wordt gedomineerd door Totilassen. Naast de Holsteins gefokte Te Quiero SF, die onder Christian Schumach in Tokio loopt volgende week, gaat ook Topas FBW voor Oostenrijk uitkomen. Sissy Max-Theurer heeft de bruine hengst gekocht voor dochter Victoria.

De inmiddels tienjarige hengst liep al in 2019 (achtjarig) op Zware Tour-niveau en heeft inmiddels ook internationaal al flink gescoord. Op CDI Achelten, het concours van familie Max-Theurer, liep de hengst met Nicole Casper naar 72,674% in de Grand Prix en 73,809% in de Spécial. Daar werd de bruine hengst ook ontdekt door moeder en dochter Max-Theurer en inmiddels is de koop rondgemaakt met familie Casper. Het is ook de bedoeling dat Topas FBW gaat dekken op Max-Theurers stoeterij Gestüt Vorwerk.

Bron: Horses.nl/persbericht