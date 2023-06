Victoria Max-Theurer wint ook GPS en kür op CDI Achleiten

Het was een uiterst succesvol weekend voor Victoria Max-Theurer. Op vrijdag won ze beide Grand Prix-proeven en daar voegde ze ook de overwinning in de Grand Prix Spécial en de kür op muziek aan toe. Met de Totilas-zoon Birkhof's Topas FBW scoorde ze in de Spécial 74,489%, in de kür kwam ze met Abegglen FH NRW (v. Ampère) tot een score van 81,735%.

Laura Strobel beleefde ook een succesvol weekend in Achleiten. Met de Westfaalse premiehengst Valparaiso (v. Vitalis) zette ze in de Grand Prix kür met 77,650% een nieuw PR neer. Met Villeneuve (v. Vitalis), die in 2018 reservekampioen werd op het WK Jonge Dressuurpaarden, won ze met 72,382% de Intermédiaire I. In deze proef werd ze daarnaast met Diamond of Eternity GV (v. Diamond Hit) tweede met 67,559%. Om het succes compleet te maken won ze met Alvarinho GV (v. August der Starke) met 90,40% de finale voor zesjarigen.

Bron: Horses.nl