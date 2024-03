Video: Charlotte Jorst zonder sporen naar dubbele zege: ‘Botticelli en ik houden van de nieuwe geen sporen-regel’

Charlotte Jorst is goed op dreef met Atterupgaards Botticelli (Benetton Dream FRH x Caprimond). Op CDI Wellington won het duo zowel de Prix St. Georges als de Intermédiaire I met scores boven de 71%. Jorst heeft haar sporen afgedaan en is blij dat de FEI sinds 1 januari van dit jaar starten zonder sporen toestaat. "Ik hou ervan om Bo zowel thuis al op concours zonder sporen te rijden."

Uitslag Prix St. Georges

Uitslag Intermédiaire I

Bron: Horses.nl