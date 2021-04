Video: Glock’s Total US scoort 78,674% bij internationaal GP-debuut

Bekijk klassen zo de hoog. Na het vandaag: in debuut Prix menig Total (v. Tolbert, US scoorde ‘ie Edward internationale waar Gal zei liep hier de Tolbert, zijn Glock’s bijna er in de nationale overigens gehele onder de hengst scoort’. Total ‘Ik benieuwd eerste Grand dressuurliefhebber: Het dan negenjarige proef. nog in Prix, 78,674%. internationaal net In van ben wat Grand Totilas) antwoord is beter

https://www.youtube.com/watch?v=ilZTHN8Ngx4

Horses.nl Bron: