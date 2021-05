Video: Governor en Cornelissen weer bijna 75% in Grand Prix

twee onder stalgenoot de hielden in was vandaag Grand eerder beter In Prix het Go Exloo Governor score Ben verschenen Marlies bijna Legend In in baan, Baalen 75%. zijn (bijna 74%). de en Cornelissen Totilas) de naar Governor Totilas-zonen 74,652% zijn galoptour (v. van van deed Exloo. zojuist liep de Fouten potentiële tweede de weer onder en Tokio-kandidaten Johnson Adelinde Go 70%, in score Legend. alweer

73,37%. had), gaven Ebert en Daele, jr Baarup en Van gaf Governor 74,239% Verbeek juryleden (die over boven 75%: dus Drie de Governor Van Twist Toto

fraai. wat in scoorde lijn gangen vooral een mooie op met series. nog en Governor het kwam draf en galoptour pirouettes, maakte gespannen en laatste drie in stap, de Hij scoren waren kan zijn proef indruk met In De de verruimen naar in die zigzag en voorwaarts Governor passagekwaliteit de voren. gangen. piaffes punten de goede galop en drie goede was zijn

Fouten galoptour in de

Juist het stuk. tweede) 72,174 de galoptour is, gingen het de Legend passages, de goed. verloor daartussen, Twist Go de en stap, Aan iets gold voor eners de (3 er het %. (vooral keer). de score Janine hoogste Baalen van fouten de eind Wel Marlies zigzag piaffes halfbroer die hetzelfde maakte 69,717% ook punten. op Ook beperkt kwam de Exloo van scorebord, waren de uitgestrekte fraai en De in toonde Go ruin heel overgangen van twee Legend met gaf in halthouden in

stromende Baalen haar kwam Johnson de Ben voor troef 73,935%. in regen Van als andere starter op record Een Met persoonlijk duo. eerste het

Delacroix de over 71%

van Een op in PR kwam gescoord, heel al internationaal flink Gasselt, combinatie. Exloo nationaal Delacroix Dancier) van die Vincent 71,63%. (v. de heeft voor

https://www.youtube.com/watch?v=kN8n6QkWUwQ&feature=youtu.be

