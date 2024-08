Video: Jessica von Bredow kondigt pensioen Dalera aan

Op de Olympische Spelen in Parijs vertelde Jessica von Bredow-Werndl dat ze nog niet aan het pensioen van Dalera BB (v. Easy Game) kon denken. De 17-jarige topmerrie die alles al gewonnen had, waaronder twee keer individueel Olympisch goud, zou nog een aantal wedstrijden lopen. Daar is Von Bredow nu op teruggekomen: "Queen D mag in volle bloei met welverdiend pensioen. Ik gun het haar uit de grond van mijn hart."

“Nu er wat tijd voorbij is, begin ik langzaam te realiseren wat er de afgelopen weken gebeurd is. Maar eerlijk gezegd begin ik ook pas nu te realiseren wat er de afgelopen jaren gebeurd is. Dalera is als achtjarige bij mij gekomen en nu is ze zeventien. We zijn zeven keer Duits kampioen geworden, zes keer Europees kampioen en viervoudig Olympisch kampioen. We hebben Aken gewonnen, waren wereldkampioen, we hebben meer dan tien Wereldbekerwedstrijden gewonnen en twee keer de finale. Ik begin me te realiseren dat het een waanzinnig mooie reis was met haar”, zegt Jessica von Bredow-Werndl geëmotioneerd.

Bijzondere reis

“Samen met Beatrice (Keller, de eigenaresse van Dalera, red.), onze familie en trainers hebben we besloten dat Dalera geen wedstrijden meer gaat lopen. Deze reis is heel bijzonder voor mij geweest en gelukkig is het nog niet voorbij. Dalera blijft hier in Aubenhausen tot haar laatste adem en ik kijk al uit naar nog heel vele mooie jaren met haar.”

Afscheid

Voor Dalera staat nog een afscheidstournee op de planning. “Ik wil het geen afscheidswedstrijden noemen maar een aantal leuke optredens. We hebben tot nu toe gepland om eind november naar Neumünster te gaan om het te vieren met de Trakehners en Basel in januari. Ik weet dat Dalera ervan houdt om op te treden en daarom is het belangrijk voor me dat ze dit nog een paar keer kan doen.”

Zoveel meer dan sportpartner

“En daarnaast, Dalera krijgt het beste leven dat ze verdient. Dalera is voor mij zoveel meer geweest dan alleen een sportpartner. Ik heb zoiets nog nooit meegemaakt met een paard, we hadden geen woorden nodig, die zelfs niet bestaan. We hebben elkaar gewoon altijd begrepen.”

Bron: Horses.nl