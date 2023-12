Video: Marlies van Baalen met Habibi DVB naar 73,109% in WB Grand Prix Mechelen

Met een knappe ronde scoorde Marlies van Baalen met de thuisgefokte Habibi DVB (v. Don Schufro) vanmorgen 73,109% in de Wereldbeker Grand Prix in Mechelen. Met scores van 71,739% tot 74,891% staat Van Baalen momenteel tweede in de Grand Prix achter Charlotte Fry met Everdale. Bekijk op Horses Premium een video van de Grand Prix.