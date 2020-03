Ze is door en door paardenvrouw en na een sportief topjaar in 2019 met Gut Wettlkam's Stand By Me OLD (Stedinger x De Niro) en Birkhof's Dave FBW (Denaro x Rehberg) behoort Lisa Müller tot een van de grote toekomsttalenten van de Duitse dressuursport. Vlak voor de coronacrisis bezocht CHIO Aken de echtgenote van topvoetballer Thomas Müller thuis in München en maakte een video van dat bezoek.