Video: Wereldkampioene Quinn G onder Carl Hester

Met een droomscore, waaronder de ultieme tien voor aanleg, won Quinn G (Quaterhit x Fassbinder) vorig jaar in Ermelo wereldgoud bij de vijfjarigen. Vervolgens werd de merrie verkocht aan Fiona Bigwood en nu heeft topruiter Carl Hester zijn eerste rit op de merrie gemaakt. Dat moment is vastgelegd op video.

De door Helene Geervliet gefokte Quinn G was eerder in eigendom van Helgstrand Dressage. Toenmalig stalamazone Betina Jaeger Jensen reed de merrie op het Wereldkampioenschap voor jonge dressuurpaarden in Ermelo overtuigend naar het goud bij de vijfjarigen. In de finale werd de vosmerrie beloond met 94,800% (draf 9.7, stap 8.5, galop 9.5, submission 9.7 en aanleg 10).

Bekijk hier de video

Bron: Horses.nl