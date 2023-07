Vier combinaties op Duitse ‘longlist’ EK Dressuur

Met vier combinaties is de Duitse longlist voor het EK Dressuur niet heel lang te noemen. Na het Duits kampioenschap in Balve en CHIO Aken heeft de FN Jessica von Bredow-Werndl met TSF Dalera BB (v. Easy Game), Frederic Wandres met Bluetooth OLD (v. Bordeaux), Isabell Werth met DSP Quantaz (v. Quaterback) en Sönke Rothenberger met Fendi (v. Franklin) op de lijst gezet. Hetzelfde team dat afgelopen weekend de landenwedstrijd in Aken won.

Duitsland blijft één van de grote kanshebbers op teamgoud op het EK Dressuur, maar kan de nodige concurrentie van Denemarken en Groot-Brittannië verwachten. Er bestaat een aannemelijke kans dat het Deense team er voor het EK net zo uit gaat zien als in Aken, maar Groot-Brittannië kwam in Aken op ‘halve kracht’ aan de start. Charlotte Fry neemt hoogstwaarschijnlijk Wereldkampioen Glamourdale (v. Lord Leatherdale) mee naar het EK en Carl Hester heeft met Fame (v. Bordeaux) en En Vogue (v. Jazz) twee paarden die 75%-plus scores kunnen lopen.

Reserves, geen Klimke

De reserves voor het Duitse team zijn Matthias Alexander Rath met Thiago GS (v. Totilas), Katharina Hemmer met Denoix PCH (v. Destano) en Bianca Nowag-Aulenbrock met Florine OLD (v. Foundation). Frederic Wandres heeft met Duke of Britain FRH (v. Dimaggio) zijn eigen reserve. Grote afwezige op de lijst is Ingrid Klimke, haar Franziskus (v. Fidertanz) raakte na de eerste training op CHIO Aken geblesseerd.

Bron: Dressursport Deutschland