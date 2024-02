Vier Nederlandse dressuurpaarden maken internationaal debuut op Indoor Brabant

In de tweede week van maart staat het in 's-Hertogenbosch in het teken van The Dutch Masters - Indoor Brabant. Inmiddels staat de complete deelnemerslijst online en is duidelijk dat onder andere Charlotte Fry en Emmelie Scholtens de strijd met elkaar aangaan. Daarnaast zijn er drie Nederlandse dressuurpaarden die hun internationale debuut maken: Kuvasz RS2 met Marieke van der Putten, Las Vegas met Diederik van Silfhout en Johnny met Marten Luiten in de Lichte Tour en Vita di Lusso met Dinja van Liere in de Grand Prix en een KWPN-goedgekeurde hengst maakt zijn rentree.

Vita di Lusso (Vitalis x Weltano), één van de jonge talenten op de longlist voor de Olympische Spelen in Parijs, liep over de afgelopen twee jaar een viertal internationale Lichte Tour-wedstrijden, met overwinningen in Leeuwarden, Mechelen en op Indoor Brabant. Vlak voor de jaarwisseling reed Dinja van Liere de negenjarige Rheinlander naar 76,413% in zijn nationale Grand Prix-debuut. Op Indoor Brabant volgt de eerste internationale wedstrijd op het hoogste niveau. Van Liere brengt ook de recent tot Oldenburger Hengst van het Jaar uitgeroepen Vaderland OLD (Vitalis x Krack C) aan de start in de Lichte Tour-rubriek.

Kuvasz, Las Vegas en Johnny

In de Lichte Tour kan Van Liere concurrentie verwachten van onder andere Marieke van der Putten en Diederik van Silfhout. Van der Putten brengt in de CDI-W-tour Tørveslettens Titanium RS2 (Totilas x Stedinger) aan de start en rijdt kersvers Jumping Amsterdam-winnaar Kuvasz RS2 (Glamourdale x De Niro) in zijn eerste internationale Lichte Tour-wedstrijd. Ook de onder de fokkers populaire Las Vegas (Ferdeaux x Wynton) maakt zijn internationale debuut op dit niveau. In december afgelopen jaar bracht Diederik van Silfhout de hengst voor het eerst nationaal aan de start. Marten Luiten, die internationaal al de nodige successen heeft behaald met Fynona, rijdt met Johnny (Johnson x World Magic) zijn eerste internationale Lichte Tour.

Rentree Desperado

In de Wereldbeker Grand Prix komen voor Nederland naast Van der Putten ook Emmelie Scholtens met Indian Rock (Apache x Vivaldi), Devenda Dijkstra met Hero (Johnson x OO Seven), Dirk-Jan van de Water met Hexagon’s Grandville (Louisville x Rubiquil) en Thamar Zweistra met Hexagon’s Ich Weiss (Rubiquil x ) aan start. In de CDI3*-tour maakt KWPN-hengst Desperado (Vivaldi x Havidoff) met Emmelie Scholtens zijn internationale rentree. Marlies van Baalen rijdt Go Legend DVB (Totilas x Ferro) in de CDI3*.

Van Uytert

In de Lichte Tour staan naast Van Liere, Van der Putten, Van Silfhout en Luiten ook Renate van Uytert met Johnny Depp (Bordeaux x Jazz) op de deelnemerslijst.

Complete deelnemerslijst.

Bron: Horses.nl