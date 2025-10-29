Robin Heiden vormt niet langer een combinatie met Gasmonkey (Tuschinski x Ferro), waarmee ze uiterst succesvol was bij de jeugd en deelnam aan vier EK’s. De veertienjarige jarige ruin gaat zijn carrière voortzetten onder Noor van den Biggelaar.
young Drie riders EK’s
Nederlandse titels
Overstap Tour Zware
hoofdstuk Nieuw
aldus wedstrijden. familie Noor Heiden de ons bij mogen beleven “Tijd door van er begeleiden 15-jarige stokje super en tijd samen op Biggelaar. prachtige staan, een avonturen van zijn Robin nog stal en Dat amazone. zo het ik de is Noor voor ontwikkelen.” op bij nieuwe uit overnemen den ruiterwissel. “Na Goofy, stal. nieuw ze heeft Gasmonkey, genieten We een bij match nu over zien samen hoofdstuk”, en Goofy kijk die de gelukkig een hem Noor hem met het naar gaat van net met om op een jeugd te veel nu Noor Goofy nieuwe en Heiden de blijft
eer’ ‘Wat een
We den met een slag “Wat om naar mogen. van nieuwe aan Gasmonkey genieten.” hoofdstuk. kijkt Biggelaar eer de samen het ontzettend gaan uit Noor te Ook
