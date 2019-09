Vijfde plek voor Linda Verwaal bij internationaal LT-debuut met Effect Rhythm

Linda Verwaal heeft haar internationale Lichte Tour-debuut met Effect Rhythm MBH (v. Jazz) vandaag in Waregem afgesloten met een vijfde plek in de Inter I-kür. In de Prix St. Georges kreeg het duo donderdag 65,784%, in de Inter I op vrijdag deden ze daar een schepje bovenop en kwam de score uit op 67,794% en in de kür vandaag gaven de juryleden in totaal 71,490%.