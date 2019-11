Vijfde plek voor Saskia Maertens in Blue Hors Freestyle

In de Grand Prix lukte het Saskia Maertens vrijdag net niet om in de top tien te eindigen met Legend Of Loxley (v. Lord Loxley) op het Blue Hors Dressurfestival, maar in de Kür van vandaag pakte de amazone een mooie top 5-klassering. Lone Bang Larsen schreef met Bakkely's Onandt voor thuispubliek unaniem de overwinning op zijn naam met 76,655%.

Maertens baalde van de zigzag die in de Grand Prix de mist in ging, maar was verder heel blij met haar Grand Prix waarin ze met 68% twaalfde werd. In de kür wist de amazone er met haar ‘Buffeltje’ een flinke schep bovenop te doen en kreeg ze 71,095% van de juryleden. Daarmee verbeterde Maertens ruimschoots haar eigen internationale persoonlijke record.

Deense top drie

De top drie was voor thuisrijdende combinaties. Mai Tofte Olesen mocht zich als tweede opstellen voor de prijsuitreiking. Zij kreeg 74,120% voor haar proef met Rustique (v. Heslegård’s Rubin) en dat was een fractie meer dan de score van Helene Melsen met Aston Martin (v. Monteverdi). Melsen kwam uit op 74,115%.

Nederlanders

Margo Timmermans eindigde in de Grand Prix net in de prijzen, maar viel er in de kür net buiten met Catch Me (v. Dreamcatcher). Het duo kwam uit op een totaal van 70,645% en de zevende plaats. Petra van Esch volgde haar landgenote op de voet met Fiji (v. Florencio) en eindigde met 70,380% op de achtste plek.

Uitslag

Bron: Horses.nl