Vijfjarige Fine Deern mag zich bewijzen onder Charlott-maria Schürmann

De Duitse dressuuramazone Charlott-Maria Schürmann maakt op Instagram bekend dat ze de vijfjarige Fine Deern (Formel Eins x Rock Forever I) in haar stellen heeft verwelkomd. In augustus 2020 investeerden klanten uit Taiwan 400.000 euro voor de Westfaalse-merrie op de veiling van Hof Kasselmann.

De vijfjarige merrie was nog niet op de Westfalenweek of het Bundeschampionat verschenen. Het is nu aan Schürmann om de talentvolle Fine Deern uit te brengen. De voormalige Piaff-winnares behaalde grote successen met haar zelfgetrainde hengst Burlington.

