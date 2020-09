Vilhelmsborg schrapt European Trophy

De organisatie van de wereldbekerwedstrijd in Vilhelmsborg heeft te kennen gegeven in verband met de maatregelen rondom het coronavirus, de European Trophy af te gelasten. Om die reden komt de focus volledig te liggen op de wereldbekerkwalificatie voor de dressuurruiters en de internationale rubrieken voor de disciplines springen en dressuur.

Eerder dit jaar werd al bekend gemaakt dat het evenement wordt verplaatst van Herning naar Vilhelmsborg. “De FEI World Cup-serie wordt wereldwijd getroffen door afgelastingen, aangezien de populaire serie vaak plaatsvindt in grote beurshallen voor duizenden enthousiaste toeschouwers. Zonder publiek zijn evenementen van dit kaliber niet rendabel. Het is dan ook een groot voordeel dat wij kunnen uitwijken naar Vilhelmsborg.”

Doorgang evenement belangrijk

“Het is van groot belang dat de organisatoren er in slagen een programma samen te stellen, dat rekening houdt met de huidige coronaregels. Op die manier kan de World Cup-serie dit jaar doorgang vinden en in april eindigen met de finale in Gothenburg.”

Springrubrieken

Op maandag en dinsdag wordt de finale van de NordVest Box Cup verreden. Na afloop daarvan kunnen de deelnemers naar huis reizen en plaatsmaken voor de internationale springpaarden, die van dinsdagavond tot vrijdagmiddag deelnemen aan de CSI2*. De springruiters sluiten hun programma vrijdagmiddag af met de Stutteri Ask Grand Prix. Daarna worden de springruiters verzocht naar huis te gaan en kunnen de dressuurpaarden arriveren.

Dressuurruiters sluiten af

Voor de dressuurruiters staan meerdere rubrieken op het programma: de CDI3* Friends of Dressage Grand Prix op zaterdag, de wereldbeker Grand Prix op zaterdagavond, de Helgstrand Dressage CDI3* Grand Prix Special op zondag en de wereldbeker Kür op zondagmiddag.

Lees ook:

Bron: Ridehesten