Vincent van Gasselts toppaard Delacroix verkocht

De succesvolle elfjarige Hannoveraner Delacroix (v. Dancier) die door Vincent van Gasselt gereden werd, is door Stal Heerlijkheid van Vera Verwelius verkocht. De Canadese amazone Jill Irving is de nieuwe eigenaar van het paard. De ruin zette op het hoogste niveau goede prestaties neer met Van Gasselt. Op het NK bemachtigden ze de vierde en vijfde plaats. Op het CHIO Aken droegen ze bij aan de tweede plaats die het Nederlandse team behaalde.

Irving was in 2018 op de WEG in Tryon lid van het Canadese team. Een jaar later maakte ze deel uit van het Canadese team dat de gouden medaille won op de Pan-Am Games in Lima. Jill laat weten dat ze verheugd is om Delacroix in haar stal te verwelkomen en is vol verwachting om te zien wat de toekomst zal brengen.

Bron: Horses.nl/Persbericht