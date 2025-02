Vincourt, Kulik en Niessen bovenaan op eerste dag in Le Mans

In de landenproef voor Junioren op het CDI Le Mans ging de hoogste eer naar Zoë Vincourt en de KWPN-goedgekeurde hengst Cennin (v. Vivaldi). Voor het kersverse duo tevens hun internationaal debuut, die ze openden met een score van 70,050%. Ook Floor van Kulik was duidelijk op dreef met Bella Rose: met een overtuigende score van 84,893% wonnen zij de landenproef bij de Children. De winst bij de pony's viel in handen van Esmae Niessen. En er was nog meer Nederlands succes.

Met haar megascore stond Kulik ruim 8% los van de nummer twee, Flavie Barraud. Lisa Claessens bemachtigde in het zadel van Icecream de derde plaats (71,188%).

Pony’s

Niessen stuurde Strandgaards Do It My Way naar exact 70% rond, daarmee verwees ze Isabella Karajkovic en First Hummer naar de tweede plaats (68,762%). Voor Kate Jansen en FS Mr. Magic was er een vierde plaats weggelegd met een score van 68,286%.

Cennin terug in Nederland

Op de Subtop kader- en uitzendingswedstrijd in Dronten afgelopen december maakte Zoë Vincourt haar junioren-debuut met de voshengst, die eerder met Madeleine Witte-Vrees en de Australische Jessica Dertell op internationaal Grand Prix-niveau actief was. Dertell won in Australië meerdere Grand Prix-wedstrijden met de hengst en stippelde dit jaar de route naar de Olympische Spelen in Parijs uit. Ze werd als eerste (niet-meereizende) reserve voor het team aangewezen. Het debuut met Vincourt leverde in Dronten een score van 70,65% en de overwinning op.

Romy Bemelmans

Van de drie combinaties in de Intermediaire B wist Romy Bemelmans de tweede plaats te bemachtigen. Ze stuurde de Apache zoon- Haisai naar een score van 66,351%.

3* Grand Prix

In de 3* Grand Prix verschenen voor Nederland Rowena Weggelaar met Don Quichot en Jacco Doornwaard met de Everdale-zoon It’s Easy aan de start. Doornwaard liet een score van 67,609% optekenen, goed voor een vijfde plaats. Hij bleef daarmee één plaats voor op Weggelaar, die 66,587% op het scorebord noteerde in haar tweede Grand Prix optreden met de United-zoon.

Uitslagen

Bron: Horses.nl