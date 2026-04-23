Viva Gold OLD niet op startlijst 4* Grand Prix Hagen


Pedigrees by HorseTelexHorseTelex
Viva Gold OLD met Isabell Werth Foto: Equitaris.de/Gesina Grömping
Door Rick Helmink

Viva Gold OLD (v. Vivaldi) stond op de deelnemerslijst van de 4* in Hagen, maar is op de inmiddels gepubliceerde startlijst niet meer te vinden. De hengst die in Herning onder Isabell Werth in zijn eerste Grand Prix en eerste Grand Prix Spécial direct 77,5% en 79,042% scoorde, neemt het in Hagen dus niet op tegen Mount St. John Freestyle van Cathrine Laudrup-Dufour.

Mogelijk ook interessant