Viva Gold OLD onder Werth naar 77,37% in GP Wenen, oom Special Gold PCH op 2

nu voor was laatst in ring proeven in maar Hagen de Viva direct proef beste Prix duidelijk laatste Waar in in Wenen vaak die de aanleuning hengst 77% is tot minder. de Grand toe. al meermaals andere in in eerdere de stabieler kwam wat de in Gold en scoorde debuut zijn nu Herning), de de scoorde het tussen bij Vooral internationale maanden dat (juli) was, wiebelig (onder Wenen Vivaldi-zoon geworden. de liep 75,761% over 78,587%. De

Special Gold PCH

van De Prix-score onder nu Prix, net Denoix scoorde Katharine Hemmers Wenen debuteerde Gooding, zijn februari Special die in in 70,435%. toe. Hemmer Gold is hengst, in internationale Grand liep naar tot Nancy in bezit die PCH, PCH hoogste de Grand zoals

met Londoncrown PR Chris Martels von naar

de nieuw Martels werd de Grand derde. merrie Richards 70,413% (70,196%). ook (v. Nicole met Titanium Australische Londontimes) Londoncrown of OLD Wenen. op Prix-PR von Chris Werner-leerling internationaal met hij kwam een Alanna Mist Voor in Met

Uitslag

Horses.nl Bron: