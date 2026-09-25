Viva Gold OLD onder Werth naar 77,37% in GP Wenen, oom Special Gold PCH op 2

De tienjarige Viva Gold OLD (Vivaldi x For Romance I) won onder Isabell Werth de Grand Prix op de eerste Global Champions Tour-etappe met een 4*-dressuurwedstrijd. Werth liet zien dat ze niet heeft stilgezeten met de tienjarige hengst, die vooral een stuk stabieler is in de aanleuning dan eerder dit seizoen, en kwam op 77,37% in de Grand Prix op Schloss Schönbrunn in Wenen. De tweede plaats ging naar Viva Golds oom Special Gold PCH (San Amour uit Weihegold) met Katharina Hemmer (70,435%).
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Special Gold PCH
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Uitslag
Horses.nl Bron:
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