Viva Gold OLD onder Werth naar 77,37% in GP Wenen, oom Special Gold PCH op 2

Rick Helmink
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Viva Gold OLD onder Werth naar 77,37% in GP Wenen, oom Special Gold PCH op 2 featured image
Isabell Werth met Viva Gold OLD © www.sportfotos-lafrentz.de/Stefan Lafrentz
Door Rick Helmink

De tienjarige Viva Gold OLD (Vivaldi x For Romance I) won onder Isabell Werth de Grand Prix op de eerste Global Champions Tour-etappe met een 4*-dressuurwedstrijd. Werth liet zien dat ze niet heeft stilgezeten met de tienjarige hengst, die vooral een stuk stabieler is in de aanleuning dan eerder dit seizoen, en kwam op 77,37% in de Grand Prix op Schloss Schönbrunn in Wenen. De tweede plaats ging naar Viva Golds oom Special Gold PCH (San Amour uit Weihegold) met Katharina Hemmer (70,435%).


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