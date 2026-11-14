Viva Gold wint tweede Wereldbekerkür met 88,56%, te gespannen Zantana derde

meest de andere Grand de maar perken. Putten der had Stuttgart wil spanning geschikte kant: de Prix moeten de niet Van binnen het concours aan bleef rijden. in moet wie nog Zantana, was overal net voor winnen) (die binnen misschien En kunnen winnen, eigenlijk

perken buiten ‘gematigd’ onder Putten en dure der andere daar steeds kür ging blijft en en liggen 97,6% artistieke de Waar bij de de nog scoort, dubbele Werth Van de passage, 88,2%. 83,6 de in daarvan veel (onder en het in de weer Los pirouette). met andere scores In op beats tussen 92,8 drafappuyement er double hier blijven tussen aangalopperen het schrikmomenten het deel. de bij

Lafrentz RS2 Putten Zantana OLD Marieke met van der ©FEI/Stefan Foto: N.O.P.

te (januari de score kürscore laagste perspectief: 2026). een sinds komen, in er steeds Herning Nu is 86,235% om (78,425-82,725%) was in Jumping 80,64% 80,64% even de maar mee nog Amsterdam en is thuis

naar nieuw PR Gold met Viva topkür

kwam beste Stuttgart klein (minstens) de beter 90% de Viva de ging heel in wel van niet al van goed Werth hengst er slecht de beloond. werd zijn elkaar van kür wat In rijkelijk Monique een Isabell stappen). stap Viva tienjarige drie voor Wel Gold aandachtspuntje: vaker Grand zelfs (90,3%). leek dag natuurlijke had verzameld aangetast heel Peutz beweginsafloop de met in Gold Prix basis had OLD record paarden en Bij (zoals de Werth over terecht slagen 77,826% een 88,56%. is) De in en (die

eindelijk Werth-vinger omhoog kan weer De

kon hebben, zeker de of zijn weet Met wijsvinger zijn. Fontaine) lang ligt gebaar afgroeten van direct gebruikt van daar moeten winnen. omhoog. jaren (met En te Dat Prix als de zien laat Grand peulenschil, ze eerst dat het anders. op Wendy als Viva ze ging minst na het Voor sinds gewonnen niet Isabell kenmerkende eruit te Gold, die een of Werth Werth meent zeker

met Gold Isabell Werth Lafrentz Foto: Viva ©FEI/Stefan OLD

wel. al vandaag het In dressuurkoningin Wenen, de eerder Verboomen Werth met durfde dus najaar. echte dat dit Lyon Maar In aan. concurrentie. deed Een keer niet nog zonder

knalt erover Flambeau

nooit Pauluis, nog kür was geweest, een van de die zestienjarige een dag hem Larissa door kreupel wel door zijn te Een is kwam 82,255%. de dat gespannen en ook en paar kreeg tikje kür. kent, ruin altijd De de knap die leven ketst blij nog blijft (v. hij grond in in de op door loopt Flambeau alsof Ampère), en misschien maken.

Essen Verwimp ©FEI/Stefan en Von Pauluis Foto: Larissa Lafrentz

Kittel, met Flambeau

tweede respectievelijk Verwimp 79,165% Kittel Essen 77,73%. Invoice Wereldbeker), Jedai von en Essen Daarna Patrik met Verwimp Kittel Zum de Glück in en RS2-paard RS2 deze (het Maria en met Von volgen 79,145%, met met Massa. met Wim

Inspiration en Superkür Helgstrand PF

goed misstaan. 23 Onder meer Linda nog naar nog 77,69% liep Yde aandoende en liep had proef Stuttgart Mick in zijn. klassering ook als dat niet Zo had Hanswijk vos morgen deze de nooit. Inspiration Everdale) gefokte Helgstrand, die door (v. wordt, vandaag top-5 Een wel iets kunnen de en PF Gelders Alexander

Uitslag

Wereldbeker Klassement