Viva Gold wint tweede Wereldbekerkür met 88,56%, te gespannen Zantana derde

Rick Helmink
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Viva Gold wint tweede Wereldbekerkür met 88,56%, te gespannen Zantana derde featured image
Isabell Werth met Viva Gold OLD Foto: ©FEI/Stefan Lafrentz
Door Rick Helmink

Viva Gold OLD liep gisteren in de Grand Prix duidelijk een mindere proef (toch nog beloond met 77,826%) en Isabell Werth zou Isabell Werth niet zijn als ze na een mindere Grand Prix een paard een dag later beter dan ooit voor elkaar heeft in de kür. Zo geschiedde ook op de Stuttgart German Masters en zo won Viva Gold zijn tweede Wereldbekerkür met een nieuw PR van 88,56%. Voor Zantana RS2 N.O.P. OLD was de Hanns Martin Schleyerhalle nog net wat te spannend. De te gespannen Zantana die zichzelf (en zeer hoge punten) in de weg staat was weer even terug en daarmee bleef er ‘slechts’ 80,64% over voor Marieke van der Putten. Daarmee werd Van der Putten derde achter Larissa Pauluis met Flambeau (82,555%). Wel staat Van der Putten na drie (West-Europese) etappes van de Wereldbeker bovenaan in het klassement.


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