Vloet Victory van Kimberly Pap overleden

Kimberly Paps toppaard Vloet Victory (v. Jazz) is overleden. Dat maakte de amazone op facebook bekend. Vloet Victory werd achttien jaar.

“Vandaag hebben we met heel veel pijn in ons hart afscheid moeten nemen van onze bijzondere Victory”, aldus Pap op facebook. “Wat hadden wij jou ontzettend graag nog een mooi pensioen gegund met je achttien jaar, maar helaas mocht dit niet zo zijn. Hoe onbeschrijfelijk lastig het ook is om jou te moeten laten gaan, het zou niet eerlijk van ons zijn om jou met zo veel pijn rond te laten lopen.”

Talententeam

Pap werd dit jaar opgenomen met Vloet Victory in het KNHS Talententeam. In 2018 werd Pap met Vloet Victory KNHS Indoor Kampioen bij de junioren en dat jaar maakte het duo ook deel uit van het gouden juniorenteam op het EK. In haar debuutjaar bij de young riders in 2019 won de amazone met Victory op het EK een zilveren teammedaille. Individueel behaalde ze een zilveren en in de Kür een bronzen plak.

Bron: FB