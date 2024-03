Volle broer Blue Hors Santiano in één klap potentiële kandidaat voor Spaans Olympisch team

Straight Horse Sezarion (Sezuan x Romanov), de volle broer van de KWPN-goedgekeurde hengst Blue Hors Santiano, heeft zich op pas zijn tweede internationale Grand Prix-wedstrijd in de kijker gelopen. Met zijn Spaanse ruiter Alejandro Asencio Mendez liep de DWB-gefokte hengst naar een dubbele overwinning op CDI Alter do Chao. In de Grand Prix scoorde hij 71,326%, in de Spécial ging er met 73,085% nog een schep bovenop.

Alejandro Asencio Mendez heeft Straight Horse Sezarion inmiddels zes jaar onder het zadel, maar de hengst stond in verband met blessureleed enige tijd langs de zijlijn. Aan het begin van maart reed Asencio de hengst op CDI Jerez de la Frontera voor het eerst de ring binnen. Daar liep hij naar dik 66% in de Grand Prix en bijna 68% in de Spécial, een paar dagen later scoorden ze 67% in de Grand Prix.

Intelligent

Afgelopen weekend ging er in Alter do Chao een flinke schep bovenop en volgens Asencio zit er nog veel meer in. “Hij is nog steeds vrij groen op dit niveau, vanwege zijn blessure op zesjarige leeftijd. Maar we zijn er nu klaar voor om de ring binnen te rijden en ons van onze beste kant te laten zien. Hij is een intelligent, energiek en positief paard. Hij is heel makkelijk en ik merk niet dat hij hengst is”, vertelde de ruiter aan Ridehesten.

Romanik

Het is voor moeder Romanik (Romanov x Don Schufro) haar zoveelste nakomeling in de internationale dressuursport. Haar oudste zoon Glock’s Zonik was met Edward Gal succesvol op het hoogste niveau en diens volle zus Straight Horse Zackonik wordt door Christopher Hickey op Grand Prix-niveau uitgebracht. Straight Horse Cosmo (v. Grand Galaxy Win T) loopt met Charlotte Jorst op internationaal Lichte Tour-niveau.

Bron: Horses.nl/Ridehesten