Voltallig EK-dressuurteam naar Indoor Brabant

Edward Gal met Glock's Zonik N.O.P. (v. Blue Hors Zack), Hans Peter Minderhoud met Glock's Dream Boy N.O.P. (v. Vivaldi), Emmelie Scholtens met Desperado N.O.P. (v. Vivaldi) en Anne Meulendijks met MDH Avanti N.O.P. (v. United) hebben een startplaats gekregen voor de Wereldbekerwedstrijd op Indoor Brabant - The Dutch Masters. Daarmee komt het voltallige dressuurteam, dat vorig jaar op het het EK in Rotterdam de zilveren teammedaille won, aan de start in Den Bosch.

Naast deze vier EK-teamleden hebben ook Adelinde Cornelissen met Zephyr (v. Jazz) en Thamar Zweistra met Hexagon’s Double Dutch (v. Johnson) een startplek in de Wereldbekerwedstrijd.

Driesterren Grand Prix

In de driesterren Grand Prix gaan Adelinde Cornelissen met Aqiedo (v. Ungido), Hans Peter Minderhoud met Glock’s Casper (v. Westpoint), Diederik van Silfhout met VMF Chardonnay (v. Westpoint), Patrick van der Meer met Chinook (v. Vivaldi) van start. Naast deze kaderruiters heeft ook Veronique Roerink een startplaats in de driester. Dat wordt voor Roerink en Flanell (v. Apache) het debuut in de internationale Grand Prix.

Programma

De Wereldbeker Grand Prix wordt donderdag 12 maart vanaf 17.00 uur verreden. De driester vrijdag 13 maart vanaf 13.00 uur. Zowel de WB-kür als de driesterren-kür staan voor zaterdag 14 maart op het programma.

Deelnemerslijst Grand Prix dressuur

Bron: Horses.nl