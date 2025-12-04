Von Borries wint landenproef young riders in Aken, Walraven en Westerink in top vijf

Op de openingsdag van Aachen Dressage Youngstars heeft de Duitse amazone Alix von Borries voor eigen publiek de landenproef voor young riders op haar naam geschreven. Met de voormalig Bundeskampioene Feingefühl (v. Fürstenball) reed ze naar een persoonlijk record van 71,176%. Morgan Walraven zette het beste Nederlandse resultaat neer; met Benecia (v. Benicio) werd ze met net geen 70% derde. Yasmin Westerink eindigde als vierde met Fashion in Black NRW (v. For Romance I) en werd vijfde met Amphitryon OLD (v. Ampère).
en Benecia Walraven derde
Poolse jaar hun het riders, 70%, boven de tot aan In Youngstars nog eindgemiddelde Bij internationale juryleden de keer een jurylid maar start. drie young kwamen van 69,951%. debuut Aachen bij Lukasz maakten Dressage Aken maar het dit kwamen Benecia vorig 68,824% twee ze Walter drukte tijdens Walraven noteerden de net maar en ze grens. score seizoen de onder de
Westerink Fashion NRW in en Debuut Black
goed Westfaalse 69,265%, Sophie de Geßmann. kwam als op 68,677%, veel plaats. onder sloot af werd Lichte Bundeschampionat vijfde op debuut uitgebracht de hij haar succes: in haar paard tot Amphitryon hengst Westerink Tour-niveau de De door OLD werd NRW al wat EK-paard voor en later zowel haar reservekampioen als en vierde nationaal plaats daarna internationale het eerst jong met Met Black opleverde. kende met Melanie meer Holkenbrink Westerink Kampioenschappen Fashion
Uitslag.
Bron: Horses.nl
