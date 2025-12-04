Von Borries wint landenproef young riders in Aken, Walraven en Westerink in top vijf

Savannah Pieters
Pedigrees by HorseTelex
Von Borries wint landenproef young riders in Aken, Walraven en Westerink in top vijf featured image
Morgan Walraven met Benecia. Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Savannah Pieters

Op de openingsdag van Aachen Dressage Youngstars heeft de Duitse amazone Alix von Borries voor eigen publiek de landenproef voor young riders op haar naam geschreven. Met de voormalig Bundeskampioene Feingefühl (v. Fürstenball) reed ze naar een persoonlijk record van 71,176%. Morgan Walraven zette het beste Nederlandse resultaat neer; met Benecia (v. Benicio) werd ze met net geen 70% derde. Yasmin Westerink eindigde als vierde met Fashion in Black NRW (v. For Romance I) en werd vijfde met Amphitryon OLD (v. Ampère).

