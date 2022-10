Von Bredow & Dalera zijn terug met een knal: direct weer over de 90% in Lyon

Jessica von Bredow-Werndl en TSF Dalera BB (v. Easy Game) hadden in de Grand Prix nog wat kleine afstemmingsfoutjes, maar in de (nieuwe) kür is het duo weer zo sterk als voor de babypauze van Von Bredow. En dus verschijnt er ook weer een score boven de 90% op het scorebord (90,14%). Misschien nog wel een op opvallendere comeback op het wereldtoneel was de ijzersterke kür van Emilio en Isabell Werth (87,945%). In tegenstelling tot Von Bredow en Werth liep het voor Thamar Zweistra beduidend minder dan in de Grand Prix: Hexagon's Ich Weiss draaide in zijn enthousiasme 2,5 pirouette en dat is niet toegestaan (en deed de score kelderen naar 70.85%).

Bij de combinatie Jessica von Bredow-Werndl en TSF Dalera BB is een 90%-score in de kür eigenlijk al bijna geen verrassing meer. De combinatie is zo op elkaar ingespeeld, alles is zo mooi afgewerkt en bevestigd. Daar is ook tijdens de babypauze van Von Bredow niks aan veranderd. Wel veranderd is de kür van Dalera, en daarmee was er toch nog een verrassing.

En daarbij blijft een 90+kür elke keer weer een prestatie van formaat. In Lyon liep Dalera voor de zevende (!) keer op rij naar een score boven de 90%.

Emilio loopt superkür

Nog verrassender was de ijzersterke kür van Isabell Werth met de zestienjarige Emilio (v. Ehrenpreis). De bruine, die weinig te maken heeft met een modern dressuurpaard, liep in september na een wedstrijdpauze van vier maanden in Ludwigsburg weer zijn eerste Grand Prix-proeven. In Lyon volgde de rentree op het wereldtoneel.

In de Grand Prix van Lyon liep nog niet alles van een leien dakje, maar in de kür wel. Emilio liep misschien wel één van zijn sterkste küren ooit en werd daar door de jury ook voor beloond: met een score van 87,945% liep hij bijna naar een record (alleen in Neumünster 2020 scoorde hij hoger). In ieder geval heeft Isabell Werth ook dit winterseizoen weer een ijzersterke troef voor de Wereldbeker, ook al is dat er eentje ‘uit de oude doos’

2,5 pirouette kost Zweistra en Ich Weiss een bak aan punten

Waar er voor Von Bredow en Werth in Lyon duidelijk een schepje bovenop ging in de kür (ten opzichte van de Grand Prix), was voor Thamar Zweistra het tegenovergestelde het geval. Hexagon’s Ich Weiss (v. Rubiquil), die het Wereldbekerseizoen indrukwekkend begon met de winst in Boedapest (met dik 77%) en in de Grand Prix van Lyon naar een PR liep, was iets te enthousiast in de pirouette en dat heeft een hele lading punten gekost. De negenjarige schimmelhengst lag op koers om weer rond de 77% te scoren in Lyon, maar het werd uiteindelijk 70,85%.

Ich Weiss draaide 2,5 pirouette en dat is niet toegestaan (een dubbele pirouette is het maximum). Voor het onderdeel mag de jury dan maximaal een 5 geven én daarbij mogen de scores voor de choreografie en de degree of difficulty niet boven de 5,5 uitkomen.

Kittel gaat over Werndl

De laatste combinatie in de ring – Patrik Kittel en Touchdown (v. Quaterback – nam uiteindelijk de derde plaats in. Met een fraaie score van 84,36% ging Kittel over Benjamin Werndl. Die liep tegen wat foutjes aan met zijn WK-troef Famoso OLD (v. Farewell III) en kwam op 82,775%.

Uitslag