Von Bredow en TSF Dalera BB melden zich terug aan het front: rentree op CDI München

Zo langzaamaan komen ook de individuele medaillekandidaten voor Parijs uit hun winterslaap: Imhotep kwam een week geleden in Hagen terug en nu staat ook de terugkeer van de nummer 1 van de wereld TSF Dalera BB (v. Easy Game) onder Jessica von Bredow gepland. Volgende week loopt de 17-jarige merrie in München.

Op papier behoren op dit moment Dalera, Glamourdale, Imhotep, Zepter, Mount St. John Freestyle tot de grootste kanshebbers op eremetaal in Parijs. Van die vijf toppers hebben we er – met nog 80 dagen te gaan tot de Spelen – nog maar eentje in de ring gezien dit buitenseizoen: Imhotep (77,478% GP en 79,064% in GPS) met Charlotte Dujardin in Hagen.

Wachten

De andere combinaties houden zich voorlopig nog schuil en worden door de FEI-regels met betrekking tot kwalificatie voor de Spelen ook niet ‘gedwongen’ om zich te laten zien. Charlotte Fry kondigde aan dat Glamourdale over een paar weken weer loopt en had hem afgelopen weekend in Exloo al mee als trainingspaard.

Van de twee Deense toppers – Blue Hors Zepter (zou eigenlijk Compiègne lopen, maar werd ingeruild voor St. Schufro) en Mount St. John Freestyle – is (nog) niet duidelijk waar ze lopen. In het Deense traject zijn het Deense Kampioenschap (eind mei), CHIO Rotterdam (eind juni) en CHIO Aken (begin juli) observatiewedstrijden.

Bron: Horses.nl