Von Bredow naar bijna 90%, Cornelissen en Zephyr dik 82%

Adelinde Cornelissen en Zephyr (v. Jazz) lieten vandaag in de Wereldbeker-kür van Neumunster voor het eerst een totaal van boven de tachtig procent noteren. Met hun score van 82,150%, waarmee ze hun eigen persoonlijk record met bijna vier procent verbeterden, eindigde het duo op de vijfde plaats. De overwinning was voor Jessica von Bredow-Werndl, die met TSF Dalera BB (v. Easy Game) op bijna 90% uitkwam.

Cornelissen was de enige buitenlander in de verder door de Duitsers gedomineerde top vijf.

Nieuw PR

Von Bredow-Werndl scoorde vorig jaar in Rotterdam al een keer ruim 89% met de Easy Game-dochter, maar verbeterde vandaag met een totaal van 89,640% eveneens haar eigen PR. Daarmee verwees ze, net als in de Grand Prix, haar landgenote Isabell Werth met Emilio (v. Ehrenpreis) naar de tweede plaats. Hoewel niet alle vijf de juryleden het eens waren, de jury bij C plaatste Werth boven Von Bredow, was het totaal van 88,450% niet genoeg voor Werth om Von Bredow van de overwinning te kunnen houden.

Top vier

Helen Langehanenberg eindigde in de Grand Prix met Damsey FRH (v. Dressage Royal) op de vierde plaats achter Benjamin Werndl met Famoso OLD (v. Farewell III), maar in de kür wisselden de twee van plek. De verschillen tussen de twee combinaties waren erg klein. Langehanenberg kreeg in de kür een totaal van 85,220% en Werndl kwam uit op 85,165%, waarmee ook hij voor het eerst ruim boven de tachtig procent scoorde en dus zijn eigen PR met een aantal procent verbeterde.

Nederlanders

Cornelissen en de door haar ouders gefokte Zephyr scoorden in de Grand Prix 73,435%, waarmee ze hun hoogste resultaat in een WB-Grand Prix haalden en eveneens vijfde werden, maar deden daar in de kür met hun score van 82,150% nog een schepje bovenop. Behalve Cornelissen plaatste ook Denise Nekeman zich met Boston STH (v. Johnson) voor de WB-kür. Het duo kreeg 77,055% en werd daarmee achtste.

Uitslag

Bron: Horses.nl