Jessica von Bredow met PR van dik 84% bovenaan na dag 1, Gal en Total naar 78,649%

Jessica von Bredow-Werndl was op de eerste dag van de Grand Prix in Tokio met TSF Dalera BB (v. Easy Game) de allerbeste van de 28 deelnemers die in het eerste deel van de Grand Prix in de ring verschenen. De Duitse scoorde een PR van 84,379%. Over de 80 ging ook Cathrine Dufour (81,056%). Edward Gal werd met Glock's Total US (v. Totilas) - als we de scores van de drie groepen bij elkaar zetten - met 78,649% prachtig derde. Hans Peter Minderhoud is nog niet zeker van een plaats in de kür op muziek, maar de kans is groot dat hij die haalt met 76,817%.

Het nieuwe format van de Grand Prix op de Olympische Spelen zorgde voor positieve en negatieve geluiden. De Grand Prix is niet langer ellenlang wachten tot de hoger geplaatsten op de FEI-ranking in de slotfase in de ring komen. In praktisch elke groep zit wel een topper. En ook de directe plaatsing voor de kür voor de twee toppers van elke groep zorgt voor wat extra spanning. Er gebeurt wat in de dressuurring en dat maakt het aantrekkelijker om te kijken, zeker voor niet-diehard dressuurfans.

Tegelijkertijd zijn er ook kritische stemmen die nu al beklagen dat bijvoorbeeld Hans Peter Minderhoud (76,817%) nog geen definitieve plaats in de kür heeft, tegenover Therese Nilshagen (75,14%). De score van Carl Hester ging in eerste instantie ook over die van Nilshagen, maar werd later gecorrigeerd naar 75,124%.

Jessica von Bredow-Werndl naar PR

Het beste kwam – wél zoals we gewend zijn in de dressuur – aan het eind. Jessica von Bredow-Werndl reed 21.42 uur (lokale tijd) de ring in en zette een PR neer. Op haar eerste Olympische Spelen lijkt het erop dat Jessicia von Bredow-Werndl haar landgenote Isabell Werth, winnares van zes gouden Olympische medailles, het vuur aan de schenen gaat leggen. Ze knalde naar 84,379%. Een PR en een score waar Bella Rose ook nog maar drie keer overheen is gegaan (Tryon, Rotterdam, Kronberg). De proef van Von Bredow was één prachtige en vloeiende aaneenschakeling van oefeningen. Met de kleinst mogelijke hulpen reed de Duitse TSF Dalera BB (v. Easy Game) naar het einde van de proef.

Jessica von Bredow-Werndl met TSF Dalera BB Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl

81,056% voor Dufour en Bohemian

Cathrine Dufour uit Denemarken werd overall tweede dankzij een prachtige proef met Bohemian (v. Bordeaux). De Deense scoorde 81,056% in één van Bohemians beste Grand Prix’s ooit (drie keer scoorde hij in Denemarken hoger: Herning 2019, Herning 2020 en Aarhus 2020, maar nog nooit daar buiten). De Deense bondscoach Nathalie zu Sayn Wittgenstein kon haar tranen niet bedwingen bij het zien van deze proef op de Spelen. En met zo’n score in de Grand Prix – waarbij er overigens nog wat lucht naar boven was door kleine oneffenheden – kan Dufour straks individueel ook mee gaan doen in de top.

Edward Gal en negenjarige Total US knap derde

In de totaaluitslag van dag één, kwamen Edward Gal en Total US op een knappe derde plaats met 78,649%. De lossigheid en swing in het lijf van Glock’s Total US (v. Totilas) is absoluut ongekend. Met Edward Gal liet hij prachtige draftour zien, gevolgd door een passage waarbij Total US héél even een taktfoutje maakte achter. In de piaffe ging de hengst in het lijf geweldig bergop, maar kroop de neus nog wat terug en sloop er ook af en toe een taktfoutje in. De laatste piaffe was de beste. De aanleuning oogde door de enorme bewegingen van de hengst soms nog iets instabiel. De inzet van de uitgestrekte galop was wat laat en kon rechter en ook bij de eners was de inzet het probleem. De zigzag was goed, maar Gal neemt weinig risico qua mate van zijwaarts gaan. De eerste pirouette was goed, maar nog iets onzeker, de tweede prachtig klein. Gal stuurde zéér vakkundig door de proef heen, maakt geen fouten en liet de kwaliteiten van Total US optimaal zien.

Edward Gal met Glock’s Total US. Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl

Surprise: Schut-Kery laat Europeanen even slikken

De van oorsprong Duitse, maar sinds 2007 voor Amerika rijdende Sabine Schut-Kery, laat de Europeanen even slikken. Dat ze bovenin de 70 kan scoren liet ze al op Global in Wellington zien (GPS: 77,468% bijvoorbeeld), maar die scores worden in Europa nog wel eens met en korreltje zout genomen. Nergens voor nodig, want Schut-Kery rijdt ook op de Spelen – tussen de Europese top – naar 78,416% met Sanceo. Een vet nieuw PR in de Grand Prix (stond op 75,022%) op haar eerste wedstrijd buiten de Verenigde Staten. De proef van Schut-Kery en Sanceo, een zoon van de Duitse San Remo (v. Sandro Hit), blonk uit in harmonie.

Hans Peter Minderhoud naar 76,817%

Schut-Kery zat in groep C, de zwaarste groep van de dag, en verwees met haar 78% Hans Peter Minderhoud naar de derde plaats in die groep (76,817%). Hans Peter Minderhoud had Glock’s Dream Boy N.O.P. (v. Vivaldi) net als afgelopen wedstrijden er goed aan staan, al leek hij in Rotterdam nog net iets flitsender. De hengst bleef mooi in het frame en is rustiger met de staart dan voorheen. Minderhoud rijdt de hengst zonder fouten door de proef, de wisselseries zijn mooi van de grond en de piaffe-passage ook.

Everdale naar 77,096%

Over de score van Minderhoud ging vandaag ook de Britse Charlotte Fry met Gertjan van Olsts Everdale (v. Lord Leatherdale). Door de hele proef blijft de halslengte en de wat hoge croupe een aandachtspunt, maar de nette rijerij van Fry en de kwaliteiten van Everdale compenseren dat ruimschoots. 77,096% kwam op het scorebord, de topscore in groep 1.

Daar had volgens velen ook Therese Nilshagen met Dante Weltino OLD (v. Danone I) mogen staan. Dante Weltino liet zijn beste proef van dit seizoen zien in Tokio. Een mooie, harmonieuze proef, waarbij de aanleuning wellicht nog iets stiller bovenin zou mogen blijven. De 75,14% was wel goed voor de tweede plaats en dus een directe doorverwijzing naar de kür.

De score van Blue Hors Zack en Nanna Skodborg Merrald kwam op 73,168% met behoorlijk uiteenlopende scores (69% Verbeek – 76% Gardner) en het is de vraag of dat genoeg gaat zijn voor de kür. Waarschijnlijk niet.

Morgen wordt de Grand Prix vervolgd om 10.00 uur. Onder andere ‘onze’ Marlies van Baalen, Adrienne Lyle (USA), Juliette Ramel (ZWE), Dorothee Schneider (DUI), Charlotte Dujardin (GBR) en Isabell Werth (DUI) verschijnen nog in de baan.

Prullenbak

De scores van vandaag (en morgen) gaan overigens na de Grand Prix ‘de prullenbak in’. Die tellen niet meer mee in de rest van het kampioenschap. Het is dus ook nog te vroeg om voorspellingen te doen over de landenwedstrijd. Wel tekent zich af welke acht landen daar gaan strijden om de eer: Nederland, Duitsland, Denemarken, Groot-Britannië, de Verenigde Staten, Zweden, Portugal en Spanje.

Oostenrijk ligt uit de landenwedstrijd omdat Victoria Max-Theurer Abegglen moest afmelden.

Kürfinale

Na vandaag hebben zich rechtstreeks geplaatst voor de kür:

Jessica von Bredow-Werndl & TSF Dalera BB

Sabine Schut Kery & Sanceo

Edward Gal & Glock’s Total US

Cathrine Dufour & Bohemian

Therese Nilshagen & Dante Weltino OLD

Charlotte Fry & Everdale

De kans is groot dat deze combinaties zich via de ‘lucky loser’-omweg nog plaatsen voor de individuele finale:

Hans Peter Minderhoud en Glock’s Dream Boy

Carl Hester en En Vogue

Uitslag

