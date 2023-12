Von Bredow-Werndl en Dalera maken in CDI5* Grand Prix Stockholm favorietenrol waar 

Niet onverwacht heeft Jessica von Bredow-Werndl vanmiddag de Grand Prix van de Lövsta Top Ten Dressage in Stockholm gewonnen. De Europese en Olympische kampioene kwam met haar supermerrie TSF Dalera BB (v. Easy Game) tot 82,087% en werd door alle juryleden aan kop geplaatst. De tweede plaats was voor Nanna Skodborg-Merrald met de 15-jarige vos Blue Hors Zepter (v. Blue Hors Zack). Zij scoorden 80,000%. Isabell Werth en Emilio (v. Ehrenpreis NRW) eindigden met 78,717% op de derde plaats.

Door het wegvallen van Dinja van Liere was Thamar Zweistra de enige Nederlandse deelnemer die tot het selecte gezelschap van de tien beste ruiters en amazones was doorgedrongen. Zweistra reed haar toppaard Hexagon’s Ich Weiss naar 73,174%, in dit sterke veld goed voor de achtste plaats.

Wereldtop

Een belangrijk deel van de wereldtop heeft zich in Stockholm verzameld voor een kopie van wat in de springsport jaarlijks in Genève plaatsvindt: een confrontatie van de tien beste ruiters en amazones. In dit geweld eindigde Therese Nilshagen met Dante Weltino (v. Danone I) voor eigen publiek op de vierde plaats met 76,543%.

Bachmann Andersen voor Kittel

Daniel Bachmann Andersen hield zich met de twaalfjarige Westfaler Vayron (v. Vitalis) heel knap een andere Zweedse held van het lijf. De Deen scoorde 74,717%, net iets meer dan de 74,304 van Patrik Kittel en Touchdown (v. Quaterback). De zevende plaats was voor Sönke Rothenberger en Matchball OLD (v. Millenium). De jury waardeerden hun proef met 73,217%.

