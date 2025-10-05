Von Bredow-Werndl en Diallo naar dubbele zege op CDI Wiener Neustadt, 80% in eerste Kür

Savannah Pieters
Pedigrees by HorseTelex
Von Bredow-Werndl en Diallo naar dubbele zege op CDI Wiener Neustadt, 80% in eerste Kür featured image
Jessica von Bredow-Werndl, hier met Ferdinand BB. Foto: Dr. Tanja Becker/Equitaris
Door Savannah Pieters

Jessica von Bredow-Werndl en de Dancier-zoon Diallo hebben in Wiener Neustadt zowel de Grand Prix als de Kür op muziek gewonnen. Von Bredow-Werndl reed de tienjarige ruin in zijn eerste Kür naar 80,465%. Daarmee reed ze zich ruim vijf procent los van Nadine Plaster met Shiva NRW (v. Sir Heinrich).

Premium artikel

Premium-artikelen (en HorsesTV-uitzendingen) zijn alleen toegankelijk voor Horses Premium-leden.

Verder lezen?
Voor 7,50 per maand heb jij ook onbeperkt toegang tot alle Premium-berichten en HorsesTV-uitzendingen op Horses.nl. Meld je aan via onderstaande button.

Meld je aan voor Horses Premium (7,50 per maand)

Ben je al abonnee?
Dan kun je natuurlijk de Premium-berichten bekijken! Daarvoor dien je wel ingelogd te zijn op Horses.nl. Log hier in. Heb je een abonnement op de Paardenkrant? Dan kun je door in te loggen gratis de Horses Premium-berichten lezen.

Wil je naast de Premium-berichten ook de digitale Paardenkrant lezen? Neem dan een abonnement op de Paardenkrant.

Volg het laatste nieuws via Horses Premium voor 7,50 per maand! Meld je aan en mis niets!
You might also like