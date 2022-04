Von Bredow-Werndl en Ferdinand BB winnen GP kür Stadl Paura

Jessica von Bredow-Werndl heeft zondag de Grand Prix kür op CDI Stadl Paura gewonnen. De Duitse amazone stuurde Ferdinand BB (Florencio I x Lanciano) naar 79,835%. Springbank II VH (Skovens Rafael x De Niro) maakte met zijn eigenaresse Yara Reichert zijn internationale Lichte Tour-debuut. Hij werd in de Inter I kür tweede met 71,029%.

Met zijn score van bijna 80% bleef de dertienjarige Ferdinand BB dik twee procent onder zijn personal best van 82,075%, dat hij vorig jaar op CDI Crozet behaalde. Voor het galopwerk en de piaffe en passage konden de juryleden meerdere achten en 8,5-en kwijt, maar voor de uitgestrekte galop werd een 5,8 gemiddeld genoteerd. In de kür verwees Von Bredow-Werndl Lisa-Maria Klössinger met FBW Daktari (Donautanz x Carpaccio) naar de tweede plaats. De amazone won een dag eerder de Grand Prix.

Internationaal debuut Springbank II VH

De populaire SWB-hengst Springbank II VH liep op zaterdag naar 67,059% in de Prix St. Georges en eindigde daarmee op de negende plaats. In de Inter I kür ging er met 71,029% een flinke schep bovenop. Met die score werden de hengst en Yara Reichert tweede achter Franz Trischberger en Sarotti N (Sandro Hit x Wendehals). Von Bredow-Werndl moest hier genoegen nemen met de derde prijs. Met Forsazza de Malleret (For Romance I x Sarkozy) kwam ze tot 70,686%.

Bron: Horses.nl