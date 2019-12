Von Bredow-Werndl en Ferdinand BB winnen inloopproef Louisdor Preis

De tienjarige Ferdinand BB (Florencio I x Lanciano) liep vrijdagochtend onder het zadel van amazone Jessica von Bredow-Werndl naar 76,488% in de inloopproef van de Louisdor Preis en schreef de rubriek daarmee ruimschoots op naam. Daarmee nam de combinatie bijna drie procent voorsprong op Kira Wulferding en Soiree d'Amour OLD (San Amour I x Latimer).

De scores van de winnares liepen uiteen van 75,233% tot 79,651% en ze werd bij vier van de vijf juryleden aan kop geplaatst. De Hannoveraanse ruin kreeg onder meer achten voor de passage en galopappuyementen, maar er werden ook onvoldoendes genoteerd voor de middendraf. Bij de als tweede geplaatste Soiree d’Amour OLD kon één van de juryleden een negen kwijt voor de uitgestrekte draf.

Wulferding bleef met 73,674% nipt voor op Lena Waldmann en Fiderdance (Fidertanz x Don Schufro). Ingrid Klimke mocht de vierde prijs in ontvangst nemen. Met Bluetooth OLD (Bordeaux x Riccione) behaalde ze 72,279%.

Dorothee Schneider ging als één van de favorieten aan start, maar had haar handen vol een een gespannen Quantum Vis MW (Quaterback x Gloster). De hengst begon met negens voor de uitgestrekte draf, maar vieren voor de passage en tweeën en drieën voor de serie om de twee haalden de score flink omlaag naar 70,767%. Daarmee neemt Schneider de zevende plaats in.

Uitslag.

Bron: Horses.nl

