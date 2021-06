Von Bredow-Werndl gaat Werth ook voorbij in Grand Prix Spécial: eerste Duitse goud vergeven

Jessica von Bredow-Werndl trok zojuist met de 14-jarige Merrie TSF Dalera BB (v. Easy Game) de overwinning naar zich toe in de Grand Prix Spécial in Balve en is op dit onderdeel uitgeroepen tot Duits kampioen. Ze kwam bij drie van de vijf juryleden als winnares naar voren en bij de andere twee juryleden werd ze op de tweede plaats gezet. Voor haar proef kreeg ze scores tussen de 84,118% en 86,275%. Haar gemiddelde score kwam uit op 84,882%.

Isabell Werth had twee ijzers in het vuur om Von Bredow-Werndl van de troon te stoten. Met haar toppaard Bella Rose (v. Belissimo M) kwam ze het dichtst in de buurt van de score van haar grootste concurrent. De jury waardeerde haar proef met 83,902% en dat was goed voor zilver in het Duits Kampioenschap Grand Prix Spécial . Van het jurylid bij B ontving ze de hoogste score van 86,471%.

Werth met DSP Quantaz derde

Werth eindigde met haar jonge troef DSP Quantaz (v. Quaterback) op de derde plaats. Met de elfjarige hengst kreeg ze ook een score boven de 80%. Door het jurylid bij E werd ze aan kop geplaatst met 85,686%. De proef werd door de juryleden beoordeeld met 83,490%.

Brons voor Dorothee Schneider

Voor ruiters die meerdere paarden starten geldt alleen de hoogst behaalde score voor het Duits kampioenschap. Zo kwam het brons in handen van Dorothee Schneider met Showtime FRH (v. Sandro Hit), die 80,275% noteerde in de Spécial (4e plaats).

Bekijk hier de uitslag

Bron: Horses.nl