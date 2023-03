Von Bredow-Werndl: ‘Ik probeer me te blijven ontwikkelen’

In een interview met Dressursport Deutschland blikt titelverdedigster Jessica van Bredow-Werndl vooruit op de FEI Wereldbekerfinale in Omaha. De Duitse hoopt met de Trakehner-merrie TSF Dalera BB (Easy Game x Handryk) voor de tweede keer op rij de titel te veroveren, maar wil niet teveel op eerder behaalde successen bouwen. "Ik probeer me altijd te blijven ontwikkelen en ik ben zelf mijn grootste concurrent."

Jessica von Bredow-Werndl is inmiddels moeder van twee en haar kinderen houden haar druk in de weer. Daarnaast verzorgt ze samen met haar team Aubenhausen-Live, waarin ze samen met haar broer Benjamin aan leden laat zien hoe ze thuis met de paarden werken. Maar nu komt de wereldbekerfinale stilletjes aan steeds dichterbij. De amazone bereidt zich voor door middel van tapering; dat betekent concentreren, focussen en reduceren. “Voor mij komt dat neer op minder doen, me meer concentreren en meer prioriteren”, vertelt de amazone.

Aan de details knutselen

“Ik probeer me altijd verder te blijven ontwikkelen en ben daarbij zelf m’n grootste concurrent. En ik hoop dat ik op mijn laatste concours verder kan bouwen. Dalera is daar heel, heel goed gegaan. Maar, zoals gezegd, ik blijf altijd aan de details knutselen. Ik ben gek op details en wil daarop verder bouwen en ons nog verder ontwikkelen.” In aanloop naar de finale heeft Von Bredow-Werndl afgelopen week onder toeziend oog van Johnny Hilberath de Grand Prix en de kür doorgereden. “Dat was eigenlijk heel goed. Nog niet perfect, maar we weten nu wat er in de laatste dagen nog gefinetuned moet worden. We zitten nog steeds in het continue verbeteringsproces.”

Bron: Dressursport Deutschland