Von Bredow-Werndl: ‘Lottie en ik kunnen beter, maar ook Charlotte en Nanna niet onderschatten’

Jessica von Bredow-Werndl prolongeerde gisteren haar Europese titel in de Grand Prix Kür. De Duitse ging met TSF Dalera BB (v. Easy Game) net voorbij Charlotte 'Lottie' Fry en Glamourdale (v. Lord Leatherdale), maar ook Charlotte Dujardin ging met de jonge Imhotep (v. Everdale) dik over de 91%. Von Bredow-Werndl kijkt al uit naar de Olympische Spelen van volgend jaar en beseft zich dat er werk aan de winkel is.

“Ik wil er niet teveel druk op leggen voor volgend jaar, maar iedereen was super enthousiast dat we vandaag zo dicht bij elkaar eindigden”, vertelt Jessica von Bredow-Werndl over haar eerste confrontatie met Fry en Glamourdale. “We hadden allebei kleine foutjes en dat maakt het nog spannender, want we weten beide dat we beter kunnen. En we moeten ook Charlotte en Nanna niet onderschatten voor volgend jaar, evenals Isabell. Er komt dus een jaar aan waarbij ik hard aan het werk moet en dan wordt Parijs heel spannend.”

Back on track

Lottie Fry was na een wat mindere Grand Prix en Spécial blij dat ze weer op het podium stond. “Maar ik ben vooral heel blij. Hij voelde vandaag alsof we weer back on track zijn. De eerste twee proeven van deze week waren misschien niet wat ik gehoopt had, maar vandaag was het beste gevoel en eerlijk gezegd ben ik een beetje sprakeloos”, reageert de Britse.

Bonus

Voor Charlotte Dujardin kwamen haar gouden teammedaille en twee individuele bronzen medailles als bonus. “Ik heb zes maanden geleden een baby gekregen en had niet verwacht om er dit jaar bij te zijn. Ik dacht dat de Europese kampioenschappen geen optie waren en richtte me op Parijs, maar hier ben ik dan aan het einde van de week, met één gouden en twee bronzen medailles. Ik had me niet meer kunnen wensen. Het was een geweldige week voor mij en voor de dressuursport.”

Bron: Persbericht