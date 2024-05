Von Bredow-Werndl ontkent geruchten over pensioen TSF Dalera BB

Jessica von Bredow-Werndl heeft korte metten gemaakt met het gerucht dat TSF Dalera BB op de Olympische Spelen in Parijs haar laatste proeven loopt. In een persconferentie voor de Duitse Kampioenschappen in Balve liet de Duitse amazone weten dat er van een pensioen voorlopig geen sprake is: "Ik heb dat nooit gezegd."

Von Bredow-Werndl gaat als titelverdedigster naar Parijs, maar wil – hoewel ze met Dalera eigenlijk alles al gewonnen heeft wat er te winnen valt – nog niet nadenken over een eventueel pensioen van de inmiddels zeventienjarige Easy Game-dochter. “Als ik nu zou besluiten dat Parijs mijn laatste wedstrijd met Dalera is, zou ik dat emotioneel niet aankunnen. Ik kan het niet van tevoren zeggen, ik moet het voelen. Dalera zal me aangeven wat haar laatste wedstrijd is. Dat vertel ik haar niet, dat vertelt zij mij.”

Niet stilgezeten

De Duitse heeft in aanloop naar de Duitse Kampioenschappen niet stilgezeten. “Ik heb hard aan de stap en aan het halthouden en groeten gewerkt. De piaffe is nog meer op de plaats en ze komt nog mooier uit de schouder”, vertelt ze. Von Bredow-Werndl is van plan om in Balve alle drie de proeven te rijden. “Ik heb wat veranderingen in mijn Kür aangebracht, dus die wil ik graag nog een keer rijden.”

