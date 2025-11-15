Von Bredow-Werndl weer terug aan kop in Stuttgart, Van der Putten knap 4e met bijna 79%

Rick Helmink
Von Bredow-Werndl weer terug aan kop in Stuttgart, Van der Putten knap 4e met bijna 79% featured image
Jessica von Bredow-Werndl, hier met TSF Dalera BB Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Rick Helmink

Na de Olympische Spelen van Parijs ging Jessica von Bredow-Werndls tweevoudig Olympisch Kampioen TSF Dalera BB met pensioen en kwam de topsportcarrière van Von Bredow-Werndl ook op een iets lager pitje. In Stuttgart stond de Duitse amazone weer aan kop van een Wereldbekerwedstrijd: met 83,095% won de topamazone met de tienjarige Diallo (v. Dancier). Marieke van der Putten scherpte haar kür-PR van Leeuwarden aan na een zeer sterke kür in Stuttgart: 78,765%, goed voor de vierde plaats. Dinja van Liere besloot af te groeten toen Imposantos (v. Wynton) zijn tong over het bit had gekregen in de proef.

