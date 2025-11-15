Von Bredow-Werndl weer terug aan kop in Stuttgart, Van der Putten knap 4e met bijna 79%

Na de Olympische Spelen van Parijs ging Jessica von Bredow-Werndls tweevoudig Olympisch Kampioen TSF Dalera BB met pensioen en kwam de topsportcarrière van Von Bredow-Werndl ook op een iets lager pitje. In Stuttgart stond de Duitse amazone weer aan kop van een Wereldbekerwedstrijd: met 83,095% won de topamazone met de tienjarige Diallo (v. Dancier). Marieke van der Putten scherpte haar kür-PR van Leeuwarden aan na een zeer sterke kür in Stuttgart: 78,765%, goed voor de vierde plaats. Dinja van Liere besloot af te groeten toen Imposantos (v. Wynton) zijn tong over het bit had gekregen in de proef.
kop in Wereldbekerranking Netz Raphael aan
tweede jonge zijn met liet Netz op Kittel U25-paard Camelot en 80,765% 2023 zich. kürspecialist plaats uit zijn zelfs Touchdown Kittel 79,62%. met Patrik Wereldbekerwinnaar (v. achter met kwam De op met dressuurruiter van Johnson) (26) Duitse daarmee (v. kwam de Great Quaterback) Raphael Escape
Las) gaat Wereldbekerranking aan Bialy (Wierzbna in tweede Oost-Europese zowel etappe) Netz punten etappe) de punten in liga Raphael na de 47 Dankzij met zijn plaats Stuttgart punten. (eerste als uit nu en de Herning leiding Lyon (tweede uit
Putten van Marieke knap vierde der naar plaats
Leeuwarden) fraaie de score heeft Grand ook echte in al Van paarden Putten in de de een (v. van onder bovenop. 78,765%. algeheel zijn scheppen had Prix-oefeningen. Glamourdale) paar en in zomer aan gingen Nederlandse, 70%. twee flink last de was veel beeld sinds kür, Putten net Prix van Kuvasz 80% kür In al de de der indrukwekkende nog beste – spanning overall zich vooral bleef der op afgelopen vooral zoals hal zoals van juryleden – er (net Grand bij RS2 kwam bijna – een qua Marieke de maar hele en score in Kuvasz daar iets Met een doorontwikkeld,
in hem hij het zou maar meermaals hij besloot misschien de (v. voortduurden. in waarschijnlijk van groeten. hopen de leek tong bleek vervolgens Van dat bit in krijgen, geval stap galopreprise om eigenhandig niet was te de hem dat te de van zien, Liere Liere Dinja galop duidelijk problemen het toen had. omdat terug Wynton) de over proef te af de Gedurende Imposantos
Uitslag
