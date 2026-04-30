Von Bredow-Werndl wint internationaal debuut met Singleton

Savannah Pieters
Von Bredow-Werndl wint internationaal debuut met Singleton featured image
Jessica von Bredow-Werndl hier met TSF Dalera BB Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Savannah Pieters

Jessica von Bredow-Werndl heeft in Máriakálnok haar internationale debuut gemaakt met de zevenjarige Hannoveraner-ruin Singleton (Secret x Damsey FRH). De Duitse amazone stuurde de ruin naar een score van 75% in de proef voor jonge paarden, wat haar tevens de overwinning opleverde. Sporttest-topper Sir Gribaldi (Secret x All Inclusive) eindigde onder Beatrice Arturi op de tweede plaats bij de zesjarigen en verwees zijn stalgenoot Franzmann (Fürstenball x Jazz), die recent een ronde verder ging in het selectietraject voor het WK Jonge Dressuurpaarden, naar de derde plaats.

Mogelijk ook interessant