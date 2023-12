Von Bredow-Werndl wint Lövsta Top 10 Kür met 90%-score, Skodborg Merrald bij twee juryleden aan kop

Jessica von Bredow-Werndl heeft met TSF Dalera BB de Lövsta Top 10 Dressage in Stockholm gewonnen. Met de Easy Game-dochter scoorde ze 90,295%, net genoeg om Nanna Skodborg Merrald met Blue Hors Zepter (89,625%) achter zich te houden. De Deense zette daarmee een nieuw PR neer. Twee van de vijf juryleden plaatsten Skodborg Merrald en de Zack-zoon zelfs aan kop.

De score van Skodborg Merrald had nog wat hoger kunnen uitvallen als er geen foutje in de series geslopen was. Dat leverde nu een aantal onvoldoendes op (vier 5,5-en). Dalera maakte vooral indruk met haar piaffe- en passagetour, waarvoor negens, 9,5-en en zelfs tienen op het protocol stonden. Toch viel de technische score van Von Bredow-Werndl maar net hoger uit dan die van Skodborg Merrald (82,950% vs. 82,650%).

Zweistra zesde

Isabell Werth en haar zeventienjarige Emilio (v. Ehrenpreis) maakten de top drie compleet. Emilio, die volgens Werth bijna van zijn sportieve pensioen mag gaan genieten, liep naar 87,320%. Op vier eindigden Therese Nilshagen en Dante Weltino OLD (v. Danone I) met 85,30%. Thamar Zweistra stuurde Hexagon’s Ich Weiss (v. Rubiquil) met 79,010% naar de zesde plaats.

